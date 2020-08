La notte non riuscite a dormire? Seguite questi consigli per farlo al meglio!

Dormire è molto importante, perché molte volte da un buon riposo dipende anche l'andamento della giornata. La mancanza di sonno di qualità, infatti, non è una cosa rara e colpisce milioni di persone in tutto il mondo. È importante cercare di dormire al meglio, poiché potrebbero sorgere anche problemi di salute. Ecco, quindi, alcuni consigli.

Oltre un quarto degli adulti negli Stati Uniti riferisce di avere difficoltà ad addormentarsi almeno alcune notti al mese e diversi milioni di persone non riescono a dormire dalle 7 alle 9 ore raccomandate almeno un paio di volte alla settimana. Prima di iniziare, molti di voi si chiederanno: Perché il sonno è così importante?

Il sonno è essenziale per vivere una vita sana e offre al nostro corpo la possibilità di riposare e riprendersi fisicamente e mentalmente. Importantissimo per i bambini che stanno ancora crescendo o per gli adulti che si stanno allenando. Non dormire costantemente a sufficienza può avere gravi implicazioni sulla salute, sull'umore e sulla capacità di svolgere le attività in modo sicuro e competente.

Quali sono le accortezze da seguire per un sonno migliore?

Evitare la luce blu prima di andare a letto : gli schermi di dispositivi come cellulari, laptop e TV emettono luce blu quando li utilizziamo. Questa luce blu può ostacolare la nostra capacità di addormentarci, poiché l'esposizione alla luce blu può interrompere il ritmo circadiano del tuo corpo. Tuttavia, questo argomento è sempre stato fonte di dibattito. Alcuni esperti sono d'accordo, altri sono contrari.

: gli schermi di dispositivi come cellulari, laptop e TV emettono luce blu quando li utilizziamo. Questa luce blu può ostacolare la nostra capacità di addormentarci, poiché l'esposizione alla luce blu può interrompere il ritmo circadiano del tuo corpo. Tuttavia, questo argomento è sempre stato fonte di dibattito. Alcuni esperti sono d'accordo, altri sono contrari. Fare un bagno caldo : potrebbe sembrare un "cliché", ma non è così. Il motivo? Un bagno caldo fa rilassare i muscoli e fa venire voglia di andare a letto.

: potrebbe sembrare un "cliché", ma non è così. Il motivo? Un bagno caldo fa rilassare i muscoli e fa venire voglia di andare a letto. Bere più acqua: Gli adulti dovrebbero mirare a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Una buona abitudine non solo per la salute e il benessere generale, ma anche perché può aiutare a ottenere un riposo notturno migliore.

Insomma, se non si fosse capito, il sonno è molto importante e perderne anche solo 16 minuti a notte è troppo. Tuttavia, qualora vi sentiste riposati con sole 5-6 ore di sonno ringraziate il vostro corredo genetico.