Notte di San Lorenzo: cosa sono le famigerate 'stelle cadenti'?

Come ogni anno in questo periodo sarà possibile ammirare le "stelle cadenti", scientificamente note come Perseidi, uno sciame meteoritico ammirabile dalla Terra. Non è sempre il 10 agosto il momento "clou" dell'evento, poiché potrete godere dello spettacolo solitamente fino al 24 agosto... insomma, c'è tutto il tempo!

Vi abbiamo già raccontato delle Perseidi già in questo nostro articolo. Le stelle cadenti, infatti, sono i detriti rilasciati dalla cometa Swift-Tuttle. Il suo ultimo passaggio è stato nel 1992, e il prossimo sarà soltanto nel 2161, poiché il suo giro secolare attorno al Sole dura ben 133 anni... fortuna che possiamo ammirare i suoi detriti, almeno.

La loro "zona" di origine, che prende il nome di Radiante, è situata a Nord-Est, sotto Cassiopea, e sarà tranquillamente visibile ovunque, dal momento che sarà molto alta nel cielo per tutta la notte, rimanendo piuttosto stabile nella sua posizione. Si possono tranquillamente osservare tutte le sere per tutto agosto, ma il loro picco sarà nelle notti tra il 12 e il 14.

Ovviamente per osservarle al meglio è consigliato andare in un luogo buio e lontano dalle luci artificiali della città. Le Perseidi sono fortunatamente piuttosto dense, con una media tra le 50 e le 100 ogni ora, il che rende il loro avvistamento praticamente impossibile da perdere per tutti coloro che le stanno cercando. Godetevi quindi lo spettacolo che ci offre la natura, poiché in caso dovrete aspettare un altro anno... o 141 anni per la cometa Swift-Tuttle.