Nove anni senza Steve Jobs: il 5 Ottobre 2011 moriva il fondatore di Apple

La mattina del 5 Ottobre 2011 il mondo si svegliava con la notizia della morte di Steve Jobs. Sono passati nove anni infatti dalla scomparsa dell’ex amministratore delegato a fondatore di Apple, che negli anni precedenti aveva combattuto una lunga battaglia contro il cancro al pancreas.

Steve Jobs morì infatti a 56 anni e, come ricordano ancora oggi molti, il decesso avvenne il giorno successivo alla presentazione dell’iPhone 4s da parte di alcuni dirigenti.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa, Apple mise a disposizione una pagina web in cui i fan di tutto il mondo inviarono i loro pensieri su Steve Jobs. La pagina Remembering Steve ancora oggi è attiva e mette in evidenza alcuni dei commenti inviati dalle persone nelle ore successive alla scomparsa. Come si legge nel titolo, “oltre un milione di persone da tutto il mondo hanno condiviso i loro ricordi, pensieri e sentimenti su Steve”. Apple in occasione del primo anniversario della morte ha inaugurato una mostra di foto e video sul proprio sito web.

L’attuale amministratore delegato, Tim Cook, è solito condividere un pensiero e ricordo del suo predecessore sul proprio account Twitter. Anche in occasione del 65esimo compleanno di Jobs, Cook ha voluto celebrarlo con un tweet.