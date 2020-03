Ecco nove bufale e falsi miti che girano sul nuovo coronavirus

Sarà capitato a tutti recentemente di parlare del nuovo coronavirus che si è diffuso nei principali paesi di tutto il mondo. Sbagliare qualcosa in un argomento così delicato è possibile. Ecco quindi le bufale e i falsi miti più diffusi su questa nuova epidemia.

Le mascherine possono proteggere dal virus. No, le maschere chirurgiche standard non possono proteggere dal virus, poiché non sono progettate per bloccare le particelle virali e non si trovano a filo con il viso. All'interno delle strutture sanitarie, però, è stato dimostrato che speciali respiratori chiamati "respiratori N95" riducono notevolmente la diffusione del virus tra il personale medico.

Il virus è solo una forma mutata del raffreddore comune. Assolutamente no. Il coronavirus è una grande famiglia di virus che include molte malattie diverse. Quello diffuso recentemente condivide somiglianze anche con gli altri suoi "parenti", quattro dei quali possono causare anche il raffreddore comune.

Il virus è stato prodotto in un laboratorio. Nessuna prova suggerisce che il virus sia creato dall'uomo. Il Covid-19 ricorda da vicino altri due coronavirus che hanno scatenato focolai negli ultimi decenni, SARS e MERS, tutti e tre i virus che potrebbero aver avuto origine nei pipistrelli. Le caratteristiche dell'attuale virus, infatti, sono in linea con ciò che sappiamo di altri coronavirus naturali.

Il Covid-19 è altamente mortale. Non è per niente vero. Circa l'81% delle persone con infezione da coronavirus ha casi lievi, secondo uno studio pubblicato il 18 febbraio dal Chinese Center for Disease Control and Prevention. I dati suggeriscono che solo il 2.3% delle persone infette da COVID-19 muore a causa del virus.

Gli animali domestici possono diffondere il nuovo coronavirus. Molto probabilmente no. Un cane in Cina ha contratto una "infezione di basso livello" dal suo proprietario, che ha un caso confermato di COVID-19. L'animale infetto non si è ammalato o non ha mostrato sintomi di malattia e nessuna prova suggerisce che possa infettare l'uomo.

I bambini non possono contrarre il virus. Falso. I bambini possono contrarre il virus, sebbene i rapporti iniziali suggerissero un minor numero di casi nei bambini rispetto agli adulti. Ad esempio, uno studio della provincia di Hubei, pubblicato a febbraio, ha rilevato che su oltre 44.000 casi di COVID-19, circa il 2.2% riguardava bambini di età inferiore ai 19 anni. Tuttavia, studi più recenti suggeriscono che i bambini hanno la stessa probabilità degli adulti di essere infettati. Quando i bambini vengono infettati, però, sembrano avere meno probabilità di sviluppare malattie gravi.

Il coronavirus è meno mortale dell'influenza. Non è proprio così. Finora sembra che il coronavirus sia più mortale dell'influenza. L'influenza annuale in genere ha un tasso di mortalità di circa lo 0.1% negli Stati Uniti, attualmente addirittura dello 0.05%. In confronto, dati recenti suggeriscono che COVID-19 ha un tasso di mortalità più di 20 volte superiore, di circa il 2.3%, secondo uno studio pubblicato il 18 febbraio dal China CDC Weekly. Ma questi numeri sono in continua evoluzione e potrebbero non rappresentare l'attuale tasso di mortalità.

Integratori di vitamina C impediranno di contrarre la malattia. Non è vero. I ricercatori non hanno ancora trovato alcuna prova che gli integratori di vitamina C possano rendere le persone immuni all'infezione da COVID-19.

Attualmente non è sicuro ricevere un pacco dalla Cina. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità è sicuro ricevere pacchi dalla Cina. Ricerche precedenti hanno scoperto che i coronavirus non sopravvivono a lungo su oggetti come lettere e pacchi. Perché un virus rimanga vitale, ha bisogno di una combinazione di condizioni ambientali specifiche come temperatura, mancanza di esposizione ai raggi UV e l'umidità.