November Rain dei Guns N'Roses è la prima canzone rock a superare 1 miliardo di views

November Rain dei Guns N'Roses è senza dubbio una delle canzoni più popolari dell'ultimo ventennio, e rappresenta ancora oggi un classico durante i concerti della band di Slash ed Axl Rose. A dimostrazione di ciò arriva, da YouTube, un primato molto interessante.

Come rilevato dal TimesNowNews, la canzone ha appena raggiunto uno storico traguardo, dal momento che ha superato un miliardo di visualizzazioni su YouTube. La particolarità è data non tanto dal numero, che non rappresenta certo una novità per la piattaforma di Google, ma quanto dal fatto che è la prima canzone rock in assoluto ad aver ottenuto questo risultato.

La traccia, che fa parte del terzo album in studio, Use Your Illusion I, è molto famosa per il video, che vede Slash eseguire l'iconico assolo fuori dalla cappella nel deserto. Gli aneddoti su questa parte di video sono davvero tanti e molti sono entrati nella storia del rock, soprattutto quelli legati al momento della produzione del video.

Come sottolineato da TimesNowNews, ciò che rende entusiasmante la notizia è il fatto che la canzone dei Guns N'Roses è la prima degli anni 90 a superare il traguardo del miliardo di visualizzazioni su YouTube, a dimostrazione di come il pubblico sia ancora legato alla band, che di recente ha fatto tappa in Italia al Firenze Rocks.

Il filmato è stato rilasciato 26 anni fa ed è rapidamente diventato uno dei più popolari del gruppo. Il filmato ha ottenuto 560.000 visualizzazioni al giorno nel 2017.