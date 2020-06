Novità anche per le AirPods ed AirPods Pro: arriva lo Spatial Audio!

La WWDC porta tante novità anche per le AirPods. Apple ha annunciato, a sorpresa, che le cuffie senza fili presto potranno godere di alcune novità software che andranno ad ampliare ulteriormente l'esperienza utente.

Le cuffie potranno effettuare in automatico il passaggio tra dispositivi come iPhone, iPad e Mac. Ma non è tutto, perchè sulle AirPods Pro di fascia alta arriva la funzione Spatial Audio, che promette di offrire un'esperienza di ascolto surround più coinvolgente.

Questo sarà possibile attraverso l'uso dell'accelerometro incorporato nei singoli auricolari, che permetterà al software di tenere traccia dei movimenti della testa. In questo modo, il software su cui si basano le AirPods Pro sarà in grado di rimappare il campo sonoro, offrendo un'esperienza di ascolto immersiva. L'audio surround autentico infatti necessita infatti che il campo sonoro rimanga fisso, indipendentemente dal movimento della testa o in generale del corpo.

La novità è stata annunciata a qualche ora di distanza dal rumor secondo cui Apple potrebbe non annunciare alcun nuovo modello di AirPods nel 2020. Nel corso del keynote della WWDC Apple ha anche svelato il nuovo iOS 14 ed iPadOS 14.