Novità per Android 11 per TV: supporterà i controller di Nintendo Switch e Steam

Google ha annunciato oggi che la Android 11 TV guarderà ulteriormente all'intrattenimento domestico, e nello specifico ai videogiocatori. Il colosso dei motori di ricerca, in un post pubblicato sul blog, ha svelato che l'aggiornamento implementerà il supporto ai gamepad di terze parti, inclusi quello di Steam e di Nintendo Switch.

Il supporto, a quanto pare, coprirà sia le connessioni Bluetooth Wireless che quelle USB cablate, almeno per quanto riguarda il controller Nintendo Switch Pro, mentre per il gamepad di Valve sarà garantita solo la connettività tramite USB. Quest'ultimo aspetto è particolarmente interessante dal momento che lo Steam Controller non è più disponibile per l'acquisto, ma evidentemente Google guarda alla community di Valve con interesse.

Secondo quanto raccolto da XDA, complessivamente l'aggiornamento allargherà ad 84 gamepad la platea dei joypad compatibili, ma dalla lista dovrebbe uscire il DualShock di PlayStation a seguito della rimozione di PlayStation Now dalla piattaforma.

Sarà supportato anche il controller di Google Stadia, che però non è ancora disponibile per Android TV. Per tutte le informazioni sui controller vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Android 11 per Android TV inoltre supporterà anche l'Auto Low Latency Mode che è stata introdotta con l'HDMI 2.1, che come suggerisce il nome può ridurre notevolmente la latenza. Implementato anche il nuovo Tuner Framework.