È questa la grande novità di Android 15? Google punta al satellitare

Ormai Android 15 è ufficialmente tra noi: il sistema operativo per smartphone di nuova generazione è stato lanciato da Google in versione Developer Preview 1 già a metà febbraio. Solo oggi, però, scopriamo quella che potrebbe essere una delle funzioni principali di Android 15, ancora una volta legata al satellitare.

Il giornalista di Android Authority Mishaal Rahman ha infatti scoperto, nell'ultima versione beta di Android 14, delle linee di codice che rimandano all'implementazione della messaggistica via satellite sulla prossima generazione del sistema operativo di Big G. Vale la pena notare che Android 14 supporta già la connessione satellitare per le chiamate di emergenza, almeno sugli smartphone che possiedono un hardware adatto.

L'arrivo del satellitare anche per i messaggi, insomma, sembra un'evoluzione più che naturale della feature lanciata lo scorso anno. A questo giro, però, il satellitare non verrà utilizzato solo in condizioni emergenziali: i messaggi satellitari saranno gestiti da un'app dedicata, chiamata "Satellite Messaging", che potrà essere utilizzata solo dagli utenti il cui piano tariffario prevede una connessione satellitare. Chi possiede un piano tariffario adeguato e uno smartphone dotato del giusto hardware potrà dunque attivare l'invio e la ricezione satellitare dei messaggi, che sostituirà i sistemi più tradizionali.

A questo punto, però, viene da domandarsi quale operatore collaborerà con Google per fornire un piano tariffario satellitare per Android 15. Il codice dell'app "Satellite Messaging" rimanda in diverse parti al sito web del provider americano T-Mobile, perciò possiamo aspettarci che Big G abbia stretto un accordo con quest'ultimo per la funzione. Anche Starlink lancerà un servizio satellitare per smartphone nei prossimi mesi, perciò possiamo aspettarci che anche il servizio di SpaceX supporterà la nuova feature di Android 15, almeno negli USA.

In ogni caso, Google spiega che l'invio e la ricezione di messaggi via satellite non sono perfetti, ma anzi potrebbero risultare rallentati in caso di tempo atmosferico avverso o di presenza di ostacoli fisici come montagne e colline. La funzione per la messaggistica satellitare dovrebbe comunque affiancarsi a "Satellite SOS", sempre in fase di sviluppo da parte di Google (in partnership con Garmin) e che permetterà agli utenti in difficoltà di usare il satellitare per contattare le autorità di primo soccorso di tutto il mondo.