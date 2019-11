Novità per Apple Music: ora è possibile cercare un brano in base al testo

Piacevole novità introdotta da Apple in Apple Music. Da qualche ora infatti tramite l'applicazione per iOS è possibile effettuare la ricerca delle canzoni in base al testo presente al suo interno. Si tratta di un'aggiunta molto utile, in quanto permette di scoprire il titolo di una traccia (ed ascoltarla) conoscendo semplicemente qualche frase.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, basta cliccare sul tasto cerca ed inserire nell'apposito campo "cerca in Apple Music" qualche spezzone della canzone ed il gioco è fatto: la piattaforma di streaming non solo restituirà il titolo del brano, ma anche l'album e le playlist in cui è presente.

Una novità di questo tipo potrebbe risultare particolarmente utile se ad esempio la radio ha passato una canzone ma non abbiamo fatto in tempo ad aprire Shazam per effettuare il tag. Apple già con iOS 13 aveva introdotto varie novità alla propria piattaforma di streaming, tra cui la possibilità di far scorrere il testo sullo schermo mentre è in riproduzione un brano, per avere quell'effetto tipico del karaoke che rende l'esperienza di ascolto più simpatica se si è in compagnia degli amici.

Apple Music è chiamata a rispondere a Spotify, che nell'ultima trimestrale ha confermato la sua posizione di rilievo nel mercato dello streaming musicale, nonostante il boom negli Stati Uniti.