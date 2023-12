Novità per Apple Vision Pro: un brevetto svela il primo accessorio ufficiale

La produzione di Apple Vision Pro è iniziata poco prima di Natale: secondo gli esperti di settore, il nuovo visore di Cupertino verrà lanciato nel mese di febbraio. Una serie di nuovi brevetti, però, ci mostra un accessorio per Apple Vision Pro mai visto prima: ecco di cosa si tratta!

I colleghi di Patently Apple hanno riportato che, nella giornata di venerdì 22 dicembre, Apple ha ottenuto ben 70 brevetti presso gli enti di regolazione della proprietà intellettuale di Hong Kong. Tutti e 70 i brevetti riguardano Apple Vision Pro, concentrandosi in particolare su alcuni elementi del design del visore in Realtà Mista. Come se ciò non bastasse, alcuni di questi documenti sono anche stati corredati da delle immagini.

Uno di questi 70 brevetti mostra un'inedita cover per Apple Vision Pro, che Apple non ha mostrato né alla WWDC del 2023 (quando l'azienda ha annunciato ufficialmente Apple Vision Pro) né successivamente. Non possiamo parlare di una "custodia" vera e propria - come quelle che invece esistono per device della concorrenza, come Meta Quest 2 e 3 - ma più di una cover protettiva per lo schermo esterno, da applicare a quest'ultimo quando il visore non viene utilizzato, al fine di evitare graffi e altri danni accidentali.



In termini di design, la cover del display esterno di Apple Vision Pro sembra essere molto simile al resto dell'headset. I materiali, in particolare, sembrano essere i medesimi, e lo stesso vale per i colori. La cover dovrebbe "incastrarsi" perfettamente sul fronte del visore, mentre la linguetta presente sul lato sinistro dovrebbe permetterne facilmente la rimozione.

Alcune immagini della custodia di Apple Vision Pro sono state riportate in un collage dai colleghi di Macrumors. Se effettivamente il prodotto dovesse arrivare in commercio, si tratterebbe del terzo accessorio confermato per il visore di Apple, accanto alle lenti Zeiss per chi ha problemi alla vista e ai Battery Pack esterni di Apple Vision Pro.