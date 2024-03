Quali novità arriveranno con iOS 18? No, non ci sarà solo l'IA

Le nuove opzioni di accessibilità di iOS 18 si sono svelate negli scorsi giorni, preannunciando un sistema operativo votato alla semplificazione della vita degli utenti. In aggiunta a queste funzioni, però, iOS 18 porterà con sé tantissime novità legate all'IA e al design dell'UI: quali saranno le principali?

Secondo Macumors, l'Intelligenza Artificiale sarà al centro di iOS 18. iOS 18 verrà annunciato alla WWDC 2024, all'inizio di giugno: nella stessa cornice, Apple dovrebbe presentare anche un chatbot sviluppato internamente sulla base di un LLM proprietario, con delle caratteristiche del tutto simili a ChatGPT. Il chatbot IA di Cupertino dovrebbe essere integrato in moltissime app preinstallate nel sistema operativo, a partire da Siri, che sarà in grado di parlare in linguaggio naturale e che diventerà più "intelligente" con la nuova generazione di Melafonini.

Accanto all'implementazione del nuovo Siri su iOS 18, Apple dovrebbe integrare anche delle funzioni generative per foto e video basate sempre sull'IA. Su queste ultime, purtroppo, né l'azienda né gli insider si sono sbilanciati fino ad oggi: possiamo tuttavia aspettarci delle feature di editing foto e video avanzate, nonché la capacità di generare immagini a partire dai prompt testuali degli utenti.

Tra le novità più importanti non strettamente legate all'IA, invece, ci sarà il supporto dello standard RCS su Messaggi: l'arrivo dello standard RCS su Messaggi è stato annunciato da Apple già a novembre, in risposta alle pressioni dell'Unione Europea e di Google, che già lo implementa su Android. Il colosso di Cupertino ha spiegato che la feature verrà rilasciata "più avanti nel corso del 2024", perciò un suo lancio insieme ad iOS 18 sembra pressoché scontato.

Infine, ci saranno le novità di design di iOS 18, che secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman rappresenteranno un'importante revisione per il sistema operativo per iPhone, forse la più grande degli ultimi anni. Sfortunatamente non sappiamo ancora nello specifico su quali elementi dell'interfaccia si focalizzeranno i cambiamenti, ma la nuova versione di iOS è stata definita "la più ambiziosa e interessante di sempre" dagli insider.