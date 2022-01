Novità in arrivo per le emoji animate su WhatsApp: attenti alle chat!

Le ultime versioni Beta di WhatsApp si stanno riempiendo di sempre più funzionalità inedite e particolarità in arrivo in pianta stabile sulla piattaforma di messaggistica. Oltre alle nuove feature per disegnare su immagini e video, a quanto pare stanno per arrivare nuove emoji animate per riempire le chat.

Gli attenti osservatori di WABetaInfo hanno notato nella beta iOS 22.2.72 di WhatsApp le nuove animazioni per i cuori colorati nelle conversazioni. In calce alla notizia potrete trovare un’immagine estrapolata dalla GIF registrata da WABetaInfo dove già si nota la chiara differenza dalle chat attuali, dove i cuori colorati non sono animati e hanno dimensioni ridotte.

Osservando la GIF sul sito di WABetaInfo potrete dunque vedere chiaramente l’animazione che, in realtà, è identica a quella già visibile sul classico cuore rosso chiaro pulsante. Per vedere questa animazione sarà necessario aggiornare l’applicazione su iOS alla ultima versione beta, sia per coloro che inviano l’emoji, sia per coloro che la ricevono. Ovviamente questa novità approderà in futuro nella beta Android, sarà solamente necessario attendere qualche settimana prima di vederle approdare ufficialmente.

Attenzione però alle altre novità in arrivo! Un esempio importante è la rivoluzione del player globale dei messaggi vocali, grazie al quale potrete ascoltare o mettere in pausa ogni nota vocale da qualsiasi conversazione anche durante la visione di altre chat.