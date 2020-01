Le novità in arrivo su Plex, servizio di streaming gratuito disponibile anche in Italia

Plex, servizio di streaming gratuito dalle grandi ambizioni, torna a far parlare di sé dopo il suo arrivo in Italia (avvenuto a inizio dicembre 2019). Il motivo? L'azienda vuole introdurre parecchie nuove funzionalità.

Infatti, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog, Plex ha intenzione di implementare la possibilità di noleggiare e acquistare i contenuti presenti all'interno del suo catalogo. Inoltre, sembra che l'azienda voglia includere all'interno della sua offerta anche dei canali televisivi a pagamento. Ad esempio, si parla di un possibile accordo con la CBS per il network ShowTime.

Oltre a questo, sembra che Plex stia pensando di implementare dei collegamenti diretti ad altri servizi. L'intento della piattaforma probabilmente è quello di fare da hub per tutti gli abbonamenti a disposizione dell'utente. Ad esempio, se un utente dispone sia di un account Netflix che di un profilo Amazon Prime Video, su Plex potrà cercare i contenuti di entrambi i cataloghi. Non è ancora chiaro come potrebbe funzionare il tutto, ma sembra evidente che la piattaforma dovrà comunque aprire le applicazioni ufficiali dei rispettivi servizi di streaming per avviare questi contenuti. Sembra infatti piuttosto improbabile un eventuale accordo con società del calibro di Netflix per la riproduzione di film e serie TV direttamente tramite Plex.

Stando alle fonti, alcune di queste funzionalità potrebbero arrivare già nel corso del 2020. Tuttavia, il focus di Plex è quello di rendere più sostanziosa la sua offerta di contenuti gratuiti (che vengono visualizzati con l'inserimento di banner pubblicitari). Al momento attuale, la piattaforma include circa 40.000 titoli di questo tipo, ma c'è ancora molto margine per migliorare e per rendere il servizio più interessante anche agli occhi degli utenti più scettici.