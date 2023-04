Novità per ChatGPT, arrivano la 'Modalità Incognito' e ChatGPT Business

Tante novità in arrivo dal fronte ChatGPT. OpenAI ha annunciato sul proprio blog ufficiale quella che da molti è stata definita “Modalità Incognito”, in quanto consente di disattivare la cronologia delle conversazioni avute con il chatbot.

Gli sviluppatori evidenziano che le conversazioni avviate quando è attiva tale modalità non verranno utilizzate per addestrare e migliorare il modello multimodale, e non verranno nemmeno visualizzate nella barra laterale della cronologia. Il nuovo switch è disponibile da oggi per tutti gli utenti e può essere trovato direttamente nel tab impostazioni di ChatGPT che non è accessibile in Italia. Chiaramente, OpenAI evidenzia come sia possibile attivarla e disabilitarla in qualsiasi momento e si augura che “offra un modo più semplice per gestire i dati rispetto al processo esistente”. “Quando la cronologia chat è disabilitata, conserveremo le nuove conversazioni per 30 giorni e le esamineremo solo quando necessario per monitorare eventuali abusi, prima di eliminarle definitivamente” continua OpenAI.

Nello stesso post, la società annuncia anche che è al lavoro su un nuovo abbonamento battezzato “ChatGPT Business” per professionisti che necessitano di un maggiore controllo sui propri dati e per le aziende. “ChatGPT Business seguirà le norme sull'utilizzo dei dati della nostra API , il che significa che i dati degli utenti finali non verranno utilizzati per addestrare i nostri modelli per impostazione predefinita” evidenzia OpenAI, che annuncia il lancio nei prossimi mesi.

Tra le altre novità, arriva una nuova opzione di esportazione che renderà più semplice esportare i dati di ChatGPT e capire quali informazioni memorizza il chatbot. Quando si accede, si riceverà un file con le conversazioni e tutti gli altri dati via mail.

Ricordiamo che ChatGPT è bloccato in Italia e l’Antitrust ha dato ad OpenAI tempo fino al 30 Aprile per mettersi in regola.