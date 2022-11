Novità sui composti polimerici: Sviluppato un metodo per migliorarli

Un nuovo studio, che sarà presto pubblicato sulle pagine della rivista Polymer Testing, illustra come un team di ricerca della Pusan ​​National University, in Corea del Sud, guidato dal professor Chae Bin Kim, abbia sviluppato un processo ad alta efficienza energetica per migliorare la conduttività termica dei compositi polimerici.

L'importanza di tali elementi è data dal fatto che, grazie alla loro natura leggera e flessibile, vengono applicati in campo elettronico, tra una fonte di calore ed un dissipatore, per disperdere il calore generato nell'ambiente circostante.

L'efficienza ottimale di questo processo si ottiene grazie all'uso di "materiali di riempimento" (detti filler) con determinati orientamenti che facilitano tale flusso di calore. Un procedimento che, convenzionalmente, è ad alta intensità energetica, poiché richiede l'uso di campi elettrici/magnetici con modifiche superficiali che possono compromettere la qualità del materiale e le sue proprietà termiche.

Il prof. Kim ed il suo team hanno voluto provare a risolvere questo problema impiegando un metodo che fa uso della termoforesi, un fenomeno in cui un gradiente di temperatura provoca il movimento o la rotazione di particelle solide sospese in un fluido.

Per preparare il composito polimerico, i ricercatori hanno messo in sospensione particelle di filler di nitruro di boro esagonale termicamente conduttivo (h-BN) in un liquido capace di solidificarsi ai raggi UV, rivestendolo poi tra due lastre di vetro.

Applicando poi un gradiente di temperatura lungo lo spessore del film, hanno permesso alle particelle di filler di ruotare, così da potersi riallineare lungo il gradiente di temperatura applicato. Una volta raggiunti gli orientamenti desiderati, il composito è stato fotopolimerizzato, convertendolo in un composito solido con orientamenti di riempimento fissi per formare un percorso di dissipamento del calore.

Il prof. Kim ha affermato entusiasta: "Per quanto ne sappiamo, il nostro attuale studio è la prima dimostrazione sperimentale del controllo dell'orientamento del filler anisotropico mediante la termoforesi".

"Il nostro lavoro ha un grande potenziale poiché, con efficienti materiali di dissipazione del calore, si potranno ottenere le migliori condizioni operative per i futuri dispositivi, garantendone una maggiore affidabilità, durata e sicurezza per l'utente", ha aggiunto.

Crediti d'immagine: Chae Bin Kim from Pusan National University