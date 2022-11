Novità per Excel: Microsoft consentirà di aggiungere immagini nelle celle

Microsoft Excel si prepara a cambiare, con una novità molto importante: la possibilità di aggiungere immagini direttamente nelle celle. Ad annunciarlo è stato il colosso di Redmond, che ha spiegato come la feature sia in fase di sviluppo e pronta per il debutto pubblico alla fine del 2022.

La società americana, nella fattispecie, ha spiegato che invece di far fluttuare le immagini sopra la tabella quando vengono inserite, gli utenti avranno la possibilità di ridimensionarle per farle entrare all’interno delle celle. Chiaramente, sarà anche data la possibilità di inserirle direttamente nell’interno di una di esse.

Non si tratta dell’unica novità, perchè Microsoft ha anche intenzione di offrire funzionalità aggiuntive, inclusa la possibilità di ordinare e filtrare, nonchè spostare e ridimensionare le celle in base alle dimensioni delle immagini inserite.

Microsoft in questo modo va a colmare un divario che si era creato con altre app simili (come nel caso di Fogli Google) che già da tempo permettono di inserire immagini direttamente nelle celle.

Una versione beta della funzione è già disponibile da qualche mese per gli iscritti al programma Office Insider, ma il debutto a Microsoft 365 per gli abbonati è previsto a dicembre 2022, salvo rinvii.

Sempre dal fronte produttività, nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato l’arrivo dei Games for Work in Microsoft Teams.