La novità del Google I/O sui nuovi Pixel che potreste esservi persi

Archiviata la pratica Google I/O con il lancio del pieghevole Pixel Fold e del primo tablet di casa Google, è arrivato il momento di passare in rassegna quanto visto alla ricerca di novità meno evidenti.

In effetti, qualcosa di nuovo c'è ma non aspettatevi una rivoluzione. Scavando tra le impostazioni di sistema, è stata scovata una nuova suoneria, che dovrebbe essere distribuita anche ai modelli precedenti tramite aggiornamento.

Si tratta di una suoneria liberamente ispirata al sassofonista americano Kenny G e, neanche troppo a caso, il nome della stessa è proprio "Kenny Gingtone". Al momento in cui scriviamo, sui nostri dispositivi della serie non è ancora apparsa la possibilità di ascoltarla o impostarla. Per verificare, non dovrete fare altro che andare su Impostazioni, poi Suoni e Vibrazione, Suoneria telefono e, infine, Suoni Pixel.

Potete ascoltare il brano al link offerto dai ragazzi di 9to5Google, un'aggiunta interessante e sicuramente un degno accompagnamento per l'incredibile mole di novità presentate sul palco dell'ultimo evento di Mountain View, tra hardware, software e Intelligenza Artificiale.

