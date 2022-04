Novità importanti per iPhone 15 lato fotocamera: debutterà un nuovo obiettivo

Apple potrebbe avere importanti novità in cantiere per la gamma iPhone 15 attesa per il 2023: come segnalato dl portale coreano The Elec, la Mela avrebbe raggiunto un accordo importante con Jahwa Electronics per produrre in serie un nuovo obiettivo da aggiungere al comparto fotocamera posteriore degli smartphone di fascia alta.

Come ripreso anche da Wccftech, il produttore sudcoreano Jahwa Electronics avrebbe confermato un investimento di ben 140 milioni di Euro circa nella creazione di nuovi impianti produttivi che produrranno tali attuatori che uniscono le funzioni di stabilizzazione ottica dell’immagine con il sistema di messa a fuoco, cosicché possa poi produrre le unità richieste dalla Mela per gli iPhone 15.

In questo modo, la gamma di smartphone flagship il cui lancio avverrà tra poco più di un anno dovrebbe dotarsi per la prima volta di un nuovo teleobiettivo, ovverosia una lente periscopica con zoom ottico 5x o 10x. Questa tecnologia sarà utile all’ingrandimento delle immagini senza perdita di qualità, in maniera tale che lo smartphone riesca a scattare fotografie da lunga distanza senza privarsi della qualità che ha sempre contraddistinto immagini e video ripresi con gli iPhone. A beneficiare di questa novità saranno sicuramente l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, mentre il modello base potrebbe non ottenere tale obiettivo periscopico.

Puntare a Jahwa Electronics risulterebbe una mossa intelligente, specialmente alla luce del fatto che tale produttore si occupa anche della fornitura di attuatori OIS per i Samsung Galaxy S22; insomma, Apple andrebbe a competere direttamente “alla radice” con il suo principale rivale.

Restando nell’ambito dell’iPhone 15, a inizio aprile abbiamo fatto chiarezza sulla presenza di Touch ID e Face ID sotto al display.