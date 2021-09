Novità importanti per Samsung Galaxy S21 FE: niente slot microSD e caricabatterie?

Negli ultimi giorni abbiamo avuto occasione di vedere i benchmark di Samsung Galaxy S21 FE con chip Exynos 2100, ma non è l’unico indizio giuntoci recentemente in merito allo smartphone: il manuale utente del dispositivo è infatti trapelato in rete rivelandoci alcuni dettagli fondamentali del dispositivo, specialmente lato archiviazione.

Grazie ai colleghi di SamMobile abbiamo potuto ottenere l’immagine che trovate in calce alla notizia, dove vengono mostrati dettagli lato design come la presenza del flash posteriore accanto al modulo fotocamera, l’allocazione del sensore di impronte digitali sotto lo schermo, la porta USB-C per la ricarica nel bordo inferiore e altro ancora.

Tra questi dati, però, il manuale rivela anche l’assenza del caricabatterie nella confezione di Galaxy S21 FE, l’assenza del jack per cuffie da 3,5 mm e persino di uno slot per schede microSD. Altri dettagli riguardano invece il supporto a ricarica wireless, ricarica wireless inversa, Samsung Pay, Wireless DeX, Dolby Atmos, certificazione IP68 per la resistenza a polvere e acqua e la dotazione di un pannello con refresh rate elevato.

L’attenzione si sofferma comunque sull’assenza dello slot microSD, una scelta che potrebbe deludere moltissimi fan della società sudcoreana interessati al Samsung Galaxy S21 FE. Questa decisione era vociferata tra i tipster del settore ancora da diverso tempo, ma l’ultima certificazione cinese TENAA pubblicata a luglio sembrava confutare la mancanza del compartimento per la scheda microSD.

Insomma, c’è una certa confusione in merito alla sua effettiva dotazione: non è da escludere la possibilità che si tratti del manuale utente per una versione regionale specifica, dato che è già nota l’esistenza di due Galaxy S21 FE differenti dotati rispettivamente di SoC Qualcomm Snapdragon 888 e processore proprietario Exynos 2100. Quale sarà tra le due varianti a non giungere con slot microSD? Lo scopriremo solamente al lancio, atteso attualmente per l’8 settembre 2021.