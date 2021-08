Novità importanti per WhatsApp Web: nuovi strumenti per modificare le foto

Gli sviluppatori di casa WhatsApp hanno implementato nuove funzionalità di modifica di immagini e fotografie nella versione Web del servizio di messaggistica, accessibile da PC. Si tratta di feature base che si trovano anche su smartphone, ma vediamole nel dettaglio con l’interfaccia inedita.

Come riportato anche dai colleghi di Android Police, questi strumenti in realtà sono già accessibili su WhatsApp Android e iOS da ben 5 anni, dunque si tratta di un’implementazione piuttosto in ritardo su WhatsApp Web; meglio tardi che mai!

In ogni caso, gli strumenti in questione li potete vedere nello screenshot in calce all’articolo: l’interfaccia della selezione immagini da condividere con gruppi o contatti singoli ora mostra anche la suite di modifica, di cui fanno parte le feature per aggiungere emoji, adesivi, testi, disegnare scarabocchi e anche ritagliare e ruotare la fotografia d’interesse. Non mancano pure un pulsante di ripristino e uno per l’annullamento delle modifiche, mentre ci sono differenze nell’editor di testo che, rispetto alla versione per smartphone, viene aggiornato con la possibilità di scegliere il font, l’allineamento della casella di testo e pure l’applicazione di uno sfondo personalizzato.

Queste novità sono accessibili a partire dalla versione 2.2130.9 di WhatsApp Web e a breve dovrebbero giungere anche nell’applicazione desktop. Se non vi appare la suite all’utilizzo di entrambi i servizi, non vi resta che attendere la disponibilità dell’aggiornamento in quanto la sua distribuzione avviene lentamente a livello globale.

Tra le altre feature lanciate recentemente ci sono anche le foto e i video usa e getta su WhatsApp mobile; o ancora, pochi giorni fa gli sviluppatori hanno introdotto il trasferimento delle chat da iOS ad Android, feature particolarmente attesa da moltissimi utenti.