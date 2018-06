Novità in arrivo per Ad Settings, la piattaforma di Google dedicata alla pubblicità

Google fa della trasparenza nell'uso dei dati uno dei suoi punti di forza, una politica in grado di permettere a milioni di utenti di usare i suoi servizi senza particolari preoccupazioni. L'uso di pubblicità mirate, basate sulle vostre attività, è una delle attività più redditizie del motore di ricerca, che ora vuole modernizzare Ad Settings.

Ad Settings è una piattaforma lanciata da Google nel 2009, pensata come un centro di comando da cui gestire le varie impostazioni legate alla pubblicità online. La prima novità che salta all'occhio è puramente grafica, dato che il colosso di Mountain View ha aggiornato il look del servizio conformandolo ai canoni del Material Theme. Menù e sottomenù vantano ora un aspetto più pulito, minimale e soprattutto moderno.

Un'altra grande novità è rappresentata dalla funzione "Why this ad?", una feature sempre legata alla trasparenza nel trattamento dei dati che verrà ora estesa a YouTube, Google Search, Google Play, Gmail, Maps ed a tutti i siti web e le app che collaborano con Google in ambito pubblicitario.

Infine verrà resa disponibile l'opzione "Ad personalization", che permetterà appunto di personalizzare i banner che vi verranno proposti rendendoli più in linea con le vostre passioni e le vostre attività: se ad esempio cercherete tramite Google quali sono i campi da calcio più vicini a voi, potrebbe comparirvi una pubblicità legata alle attrezzature sportive, oppure se non siete più studenti universitari il sistema potrebbe evitare di mostrarvi un banner relativo alle vacanze-studio.