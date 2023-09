Quali sono le novità di iOS 17? Tutte le indicazioni dal maxi PDF Apple

Ora che iOS 17 è finalmente arrivato in tutto il mondo (Italia compresa), sono in molti a chiedersi quali siano le funzioni esclusive che il nuovo sistema operativo di Cupertino porta con sé. Fortunatamente, è Apple stessa a rispondere al quesito, con un lunghissimo file PDF che elenca ogni singola novità della nuova versione di iOS.

Potete trovare il "libretto di istruzioni" di iOS 17 sul sito web di Apple. Attenzione, però, perché la lettura non sarà delle più veloci: stiamo infatti parlando di ben 17 pagine di contenuti, a testimonianza del fatto che iOS 17 è un aggiornamento ben più grande di quanto molti pensino.

La prima novità che vi segnaliamo è la modalità StandBy di iOS 17, che vi permette di trasformare l'iPhone in una sveglia o in un orologio notturno. Vi basterà posizionare lo smartphone in orizzontale o su un apposito caricatore MagSafe durante le ore notturne, collegare il device in carica e la funzione si attiverà da sola. L'orologio notturno, inoltre, sarà visibile solo quando guarderete l'iPhone: mentre dormirete, insomma, non ci sarà alcuna luce a disturbarvi.

Seconda feature veramente intrigante è la possibilità di personalizzare la propria scheda contatto con la propria immagine e il proprio Memoji. La scheda che creerete verrà immediatamente condivisa con tutti i vostri contatti, che così la vedranno alla vostra prossima chiamata. La funzione, che si chiama NameDrop, funziona ovviamente solo tra due iPhone aggiornati a iOS 17: se il vostro contatto non ha ancora effettuato l'update, insomma, non vedrà la vostra nuova scheda personale.

Inoltre, Apple ha rinnovato gli sticker su iPhone con il suo ultimo software. Vi basterà infatti tenere premuto su qualsiasi animale, persona, volto o oggetto nelle vostre foto per "scontornarlo" in automatico e salvarlo sotto forma di sticker. I nuovi adesivi, poi, potranno essere condivisi sia su Messaggi che sulle altre app di messaggistica istantanea, Whatsapp compreso!