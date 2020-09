Novità su iPhone 12 Mini: lo smartphone potrebbe non supportare il 5G

Dopo la conferma dell'esistenza di iPhone 12 Mini, attraverso alcune etichette emerse in rete, arrivano le prima informazioni sulla scheda tecnica dello smartphone da 5,4 pollici. A fornirle l'analista del Wall Street Journal Tom Forte.

Secondo quanto riferito, a parte le dimensioni dello schermo (che saranno significativamente contenute rispetto agli altri device della gamma), iPhone 12 Mini si differenzierà per l'assenza del supporto 5G, che dovrebbe consentire ad Apple di proporlo ad un prezzo più basso rispetto agli altri. Per iPhone 12 Mini infatti si parla di un prezzo intorno ai 700 Dollari, mentre per il resto della gamma dovrebbe partire da 1000 Dollari.

iPhone 12 con schermo da 6,1 pollici invece dovrebbe costare un migliaio di Dollari, mentre iPhone 12 Pro (che avrà la stessa diagonale) costerà 100 Dollari in più. Il più costoso invece sarà iPhone 12 Pro Max, che verrà proposto ad un prezzo tra i 1200 e 1300 Dollari.

A giudicare dalle ultime indiscrezioni, iPhone 12 dovrebbe essere presentato il 13 Ottobre, con lancio sul mercato in programma per il 23 del mese ma preordini al via tre giorni dopo, di venerdì come sempre.

Chiaramente, da parte del colosso di Cupertino almeno al momento non sono giunte conferme a riguardo.