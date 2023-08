La più grande novità di iPhone 15? 'Non ne vale la pena' secondo i leaker

Oltre alla presenza della porta USB-C sugli iPhone 15, i nuovi smartphone di Cupertino saranno forieri di grandi novità, a partire dalla nuova Dynamic Island che, salvo smentite, dovrebbe finalmente sbarcare anche sui modelli "standard".

Nonostante ciò, la più chiacchierata delle feature dovrebbe essere il vociferato tasto multifunzione di iPhone 15, che prenderà il posto dello slider per la gestione della suoneria.

Tuttavia, secondo il noto tipster Unknownz21, quest'ultimo non sarebbe un motivo davvero valido per valutare il passaggio ai nuovi iPhone 15 Pro. Tra le ragioni, la principale sarebbe proprio relativa alla sua utilità, dato che in molti, soprattutto lo zoccolo duro, continuerebbero a usarlo esattamente come prima per cambiare stato da silenzioso a suoneria. Per gli altri, invece, le azioni rapide potrebbero essere limitate e soprattutto perfettamente raggiungibili anche con un paio di tap in più.

In poche parole, la famiglia iPhone 15 avrà tanti motivi per farsi apprezzare, ma il leaker suggerisce di focalizzarsi su altro.

Se volete sapere tutte le novità, nel nostro speciale su iPhone 15 ne abbiamo parlato maggiormente nel dettaglio, ma nel calderone ce ne sono davvero tante, non ultimo il nuovo processore Apple A17 Bionic della serie "Pro", che sarà basato sul nodo TSMC a 3 nanometri.