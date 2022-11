Novità Kindle Unlimited in Italia: tutte le principali riviste incluse nell'abbonamento!

Importante novità dal fronte Kindle Unlimited. Amazon infatti ha inaugurato una sezione dedicata alle riviste italiane, che da oggi sono incluse direttamente nell'abbonamento da 9,99 Euro al mese.

Come si può vedere direttamente nella sezione dedicata sul sito di Kindle Unlimited, sono davvero tantissime le riviste incluse: si va da quelle di mode e lifestyle per arrivare alle riviste sulla tecnologia, passando per categorie molto amate dagli italiani come celebrità ed intrattenimento, design ed architettura, cucina e tempo libero, scienza, storia e cultura, viaggi e fotografia, sport e salute, auto e motori, musica, animali e bambini.

Non sono ovviamente disponibili i quotidiani, ma per gli abbonati a Kindle Unlimited il catalogo di riviste a disposizione è davvero molto ampio. Amazon inoltre propone una doppia promozione che permette di scegliere tra trenta giorni gratis o due mesi a 0,99 Euro al posto di 19,98 Euro. In entrambe le circostanze, è previsto il rinnovo a 9,99 Euro al mese salvo disattivazione.

Si può accedere alla lettura da tutti i dispositivi compatibili con l'applicazione Kindle Unlimites, che supporta iOS, Android e chiaramente i Kindle.

Amazon dà anche la possibilità di acquistare le riviste singolarmente, per coloro che non sono abbonati a Kindle Unlimited. Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente al sito di Amazon.