Le novità di macOS 10.15: il nuovo OS porterà le app di iPad su PC?

Continuiamo a spulciare la corposa lista di Bloomberg, pubblicata da Mark Gurman e riguardante le novità software che dovrebbe presentare Apple alla WWDC del prossimo mese.

Dopo aver parlato di iOS 13 ed il nuovo watchOS, è arrivato il momento di macOS 10.15, il sistema operativo per i computer della Mela.

Secondo quanto riportato da Gurman, la novità più importante sarà rappresentata dalla possibilità di installare le app di iPad su laptop e desktop. Il progetto è noto internamente da tempo, ma nessuno si sarebbe aspettato un debutto già quest'anno.

Per la prima volta in assoluto, Apple consentirà agli sviluppatori che creano app per iPad di rielaborarle in modo tale che possano funzionare anche su Mac. Si tratta di una novità molto importante in quanto, di fatto, semplificherà il processo di sviluppo ed arricchirà l'ecosistema macOS con nuove applicazioni. Gli sviluppatori comunque dovranno inviare versioni distinte delle app agli App Store, che resteranno separati, ma la novità sarà da ricercare nel kit di sviluppo che renderà il tutto estremamente facile.

Apple starebbe anche pianificando di espandere la funzione alle app per iPhone, ma da questo fronte sono attese novità solo nel 2020. Nel 2021, invece, la società mira ad unire le app di iPhone, iPad e Mac.

Di seguito le altre novità:

Un paio di applicazioni per iPad dovrebbero arrivare su Mac : si tratta dei Podcast e della nuova app unica che combinerà Trova il mio iPhone e Trova i miei amici;

: si tratta dei Podcast e della nuova app unica che combinerà Trova il mio iPhone e Trova i miei amici; Previsto anche il lancio della nuova app di Apple Music , che è stata sviluppata come software Mac standard;

, che è stata sviluppata come software Mac standard; Su Mac dovrebbero anche debuttare altre applicazioni proprietarie: da Screen Time agli sticker per l'app Messaggi, passando per i Comandi di Siri e la nuova app Promemorie, oltre alla versione aggiornata per Apple Books.

Novità anche dal fronte software: la Mela potrebbe anche presentare un nuovo Mac Pro, oltre che un monitor esterno che ha il nome in codice J290, con supporto HDR.