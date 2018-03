Novità per Sky: i programmi viaggiano in tutta Europa senza alcun costo aggiuntivo

Interessante iniziativa di Sky . L'emittente di Murdoch, infatti, ha annunciato che da Aprile i clienti che utilizzano un qualsiasi metodo di pagamento italiano potranno accedere ai propri programmi in tutta Europa senza alcun costo aggiuntivo.

In base alla composizione dell'abbonamento, si potrà accedere a Sky Go e Sky Go Plus, Sky Go per i clienti Sky Q, Sky Kids, Sky Sport e Sky TG24 semplicemente inserendo lo Sky ID "italiano".

Ciò vuol dire che viaggiando all'interno dei paesi membri nell'Unione Europea, sarà possibile vedere gli stessi programmi disponibili in Italia su tutti i dispositivi (PC, smartphone, tablet), anche senza averli scaricati.

Sky, tuttavia, sarà tenuta ad effettuare alcune verifiche attraverso cui gli utenti dovranno dimostrare di vivere ancora in Italia ed essere residenti nella nostra nazione. A trenta giorni dal primo accesso, infatti, si riceverà una mail in cui Sky inviterà i possessori dell'account ad effettuare un accesso dall'Italia come conferma della residenza.

I programmi Sky saranno visibili e potranno essere scaricati in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Per tutte le informazioni dl caso vi rimandiamo al sito ufficiale delle applicazioni Sky, raggiungibile a questo indirizzo.

La nuova iniziativa sarà attiva dal 1 Aprile.