Quali novità porterà GPT-4 per le IA? Manca poco al rinnovo di ChatGPT

Mentre un buon numero di utenti sta mettendo alla prova ChatGPT potenziato su Bing, si inizia a fare riferimento a un aggiornamento non di poco conto per il chatbot.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina, il rilascio dell'aggiornamento GPT-4 relativo al popolare chatbot di OpenAI dovrebbe essere ormai questione di pochi giorni. Finora la soluzione di intelligenza artificiale si è fatta notare per via delle capacità conversazionali relative al testo, come potete approfondire anche dalla nostra chiacchierata con ChatGPT di inizio 2023, ma adesso si sta andando oltre.

Essenzialmente, GPT-4 porterà con sé la possibilità di ottenere risposte di altro tipo dal chatbot. In che senso? Come spiegato direttamente da Andreas Braun (Chief Technology Officer di Microsoft Germania) nell'ambito di un evento chiamato "AI in Focus - Digital Kickoff", grazie all'aggiornamento ChatGPT potrà creare video da prompt testuali. In parole povere, si punta anche su risposte più "visuali".

Capite bene, insomma, che si fa riferimento a una potenziale rivoluzione per ChatGPT, che potrebbe in questo modo mostrare ulteriormente le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Questa volta, la soluzione di OpenAI è però "chiamata" a dimostrare il tutto mediante immagini e suoni, anziché tramite "semplice" testo. Sarà interessante vedere quali saranno le fonti da cui attingerà il chatbot, viste le ampie critiche degli artisti contro i servizi IA "addestrati" in modo controverso.

Da notare poi che si fa riferimento anche alla musica, così come a risposte più naturali e veloci rispetto all'attuale GPT-3.5, ma saranno chiaramente i test sul campo a fornire maggiori informazioni. Bisognerà inoltre vedere anche come il tutto verrà eventualmente integrato nel nuovo Bing. Tra l'altro, non dovrebbe mancare molto al lancio dell'aggiornamento, visto che si è fatto riferimento alla settimana in corso relativamente a quando potrebbe essere rilasciato il tutto. Staremo a vedere.