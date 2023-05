Quali novità porterà la MIUI 15? Trapelano le possibili funzionalità del futuro di Xiaomi

Siamo ancora in un periodo in cui gli smartphone Xiaomi stanno ricevendo la MIUI 14, ma il mondo della tecnologia è alla costante ricerca di novità e dunque non sorprende più di tanto il fatto che stiano già circolando sul Web dei rumor relativamente alla futura MIUI 15.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina, quest'ultima personalizzazione software dovrebbe arrivare entro la fine del 2023 ed essere basata su Android 14. Ciò che è trapelato sul Web, però, riguarda più che altro le possibili funzionalità che verranno introdotte, dai miglioramenti in termini di prestazioni fino alle immancabili questioni sicurezza e privacy.

Ciò su cui le fonti pongono il focus è però il fatto che la MIUI 15 dovrebbe adottare un nuovo design maggiormente rivolto verso la semplicità d'utilizzo (consentendo, ad esempio, di effettuare ulteriori personalizzazioni per quel che concerne caratteri e icone), ma di mezzo ci sarebbe anche l'arrivo di feature pensate per gli ambiti produttività e gaming. In questo contesto, ci sarebbero una rinnovata modalità multitasking e un Game Launcher rivisto.

La MIUI 15 punterebbe per il resto a introdurre nuove funzionalità di risparmio energetico, così come non mancherebbe l'integrazione di una nuova app per prendere appunti. Tra l'altro, Xiaomi sarebbe pronta anche a porre una certa attenzione sul mondo fotografico con questa personalizzazione software, andando a migliorare, ad esempio, la modalità notturna "alla ricerca" di foto più nitide e luminose. Sempre rimanendo in campo fotografico, secondo i rumor ci potrebbero poi essere passi in avanti in termini di modalità Ritratto e utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Dall'audio alla sicurezza, passando per l'accessibilità: la MIUI 15 potrebbe apportare novità non di poco conto anche in questi contesti. Va detto che per ora non c'è nulla di ufficiale, ma già da questi rumor si evince che l'aggiornamento potrebbe vedere di mezzo un ampio numero di novità.