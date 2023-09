Novità per i presunti 'alieni' del Messico: hanno delle uova

Nelle profondità delle miniere della città di Cusco, in Perù, è emersa una storia che ha lasciato molti perplessi e increduli. Si tratta delle presunte "mummie aliene" che, secondo alcune voci, sono state scoperte e presentate al congresso messicano dal giornalista e ricercatore UFO Jaime Maussan (una figura non proprio di parte).

Sono stati mostrati al mondo in diretta e gli "esperti" dietro sostengono che abbiano 1.000 anni (mentre, ovviamente, i veri esperti sono del tutto scettici). Queste figure, che ricordano vagamente l'aspetto di E.T. del famoso film, sono stati sottoposti a esami dettagliati da José de Jesús Salce Benítez, un medico forense della marina, che ha utilizzato tecniche come la tomografia computerizzata e le radiografie.

I risultati? Sorprendentemente, i corpi sembrano avere uno "scheletro singolo" e sono stati descritti come "esseri organici completi". Ma la parte più bizzarra della storia è che, secondo Benítez, all'interno di uno di questi corpi potrebbero esserci delle "uova", suggerendo che l'alieno fosse vivo e in stato di gestazione.

Come sempre, quando si tratta di affermazioni così audaci, la comunità scientifica rimane giustamente scettica. Molti dubitano della veridicità di queste mummie, sottolineando che Maussan abbia presentato in passato "alieni" che si sono rivelati essere altre cose, come la mummia di un bambino o un cane mummificato.

Anche questa volta si tratta di un altro caso di identificazione errata? Solo ulteriori ricerche e analisi indipendenti potranno svelare la verità dietro questa affascinante enigma.