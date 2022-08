Novità spaziali per l'Europa: sarà Elon Musk il prossimo alleato per i lanci spaziali?

Dopo che la Russia ha dichiarato guerra all'Ucraina, sono tante le risposte del mondo sull'accaduto. Oltre a sanzioni, allontanamenti ed esclusioni, anche i rapporti internazionali si sono inclinati, sia per quanto riguarda lo spazio che sulla terra. Nonostante la collaborazione, infatti, la Russia abbandonerà la Stazione Spaziale Internazionale.

A causa di ciò, l'Agenzia spaziale europea (ESA) ha avviato delle discussioni tecniche preliminari con SpaceX di Elon Musk che potrebbero portare all'uso temporaneo dei lanciatori per sostituire la grande mancanza dei razzi Soyuz. Il razzo Ariane 6 dell'ESA avrebbe potuto colmare in parte questo divario, ma a causa di un ritardo si deve pensare ad altro.

"Direi che ci sono due opzioni e mezzo di cui stiamo discutendo. Una è SpaceX. L'altra è forse il Giappone", ha dichiarato a Reuters il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher. "Il Giappone sta aspettando il volo inaugurale del suo razzo di nuova generazione. Un'altra opzione potrebbe essere l'India."

SpaceX non ha risposto a una richiesta di commento, ma è facile pensare che la soluzione proposta da Musk sia sicuramente la più appetibile momentaneamente, soprattutto visto il successo a "5 stelle" degli ultimi viaggi. "Stiamo esaminando questa compatibilità tecnica, ma non abbiamo ancora chiesto un'offerta commerciale. Vogliamo solo assicurarci che sia un'opzione per prendere una decisione sulla richiesta di un'offerta commerciale solida", ha affermato infine Aschbacher.