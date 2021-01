Novità per lo SPID di Poste Italiane: la richiesta si effettua tramite Whatsapp

Poste Italiane ha deciso di semplificare le operazioni di richiesta di attivazione dello SPID. Con l'aumento dell'adozione del Servizio per l'Identità Digitale, infatti, Poste Italiane punta a ridurre le code e gli assembramenti negli uffici, e per questo motivo sta lavorando a varie opzioni.

Da qualche giorno, infatti, è possibile prenotare l'attivazione dell'identità digitale direttamente da casa, tramite l'app Ufficio Mobile, dove bisogna selezionare il servizio "SPID" nel menù "Tutte le Operazioni" e scegliere giorno ed orario a cui svolgere l'operazione.

A questo si aggiunge anche un altro metodo: si tratta del ticket elettronico attraverso Whatsapp. In questo caso è necessario memorizzare il numero 371 5003715 ed avviare una chat con l'operatore di Poste che, dal suo canto, proporrà proprio la prenotazione di un ticket da scannerizzare in Ufficio Postale al momento dell'appuntamento. Durante la conversazione bisognerà scegliere comune, indirizzo e numero civico di riferimento: l'operatore proporrà l'Ufficio più vicino.

Lo SPID è necessario per accedere al cashback e super cashback del Governo Italiano, le due misure messe in campo dall'Esecutivo per stimolare l'adozione dei metodi di pagamento elettronici e combattere l'evasione fiscale sulle micro transazioni. I rimborsi per il cashback di Natale invece dovrebbero arrivare entro febbraio, dal momento che sono in corso i conteggi.