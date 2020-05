Novità sull'app Immuni: la sperimentazione potrebbe avvenire in sei regioni

Importanti novità per l'app Immuni. Secondo quanto riferito dalle principali agenzie di stampa, il Governo starebbe prendendo in considerazione l'idea di ampliare la platea di regioni in cui avverrà la sperimentazione del client mobile per il contact tracing del Coronavirus.

A quanto pare, infatti, l'Esecutivo ed i Ministri competenti vorrebbero portare il numero totale di regioni in cui sarà inizialmente disponibile l'app dalle precedenti tre a sei.

La novità è importante, ed arriva a poche ore dalla scelta delle prime tre regioni in cui saranno avviati i test di Immuni, ovvero Liguria, Abruzzo e Puglia. Non è al momento noto quali saranno le altre tre che si aggiungeranno alla lista, tanto meno se per la scelta si seguirà lo stesso approccio adottato inizialmente, ovvero una del nord, una del centro ed una del sud Italia.

I nodi da sciogliere però sono tanti. Sky TG24 riferisce che la pubblicazione dovrebbe avvenire ad inizio giugno, ma non è chiaro se anche in fase di sperimentazione Immuni sarà accessibile a tutti su base nazionale oppure se Bending Spoons si affiderà ai programmi beta di Android e Testflight di iOS per permettere agli utenti di scaricarla.

Ad inizio settimana è comunque stato pubblicato il codice sorgente di Immuni, per consentire anche al Garante della Privacy di esaminarlo.