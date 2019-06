Tutte le novità dell'ultimo update di Telegram, tra privacy, bot e canali

Telegram ha aggiunto alcune nuove interessanti funzionalità. Ora i canali possono creare una chat per commentare i post, così la comunicazione diventa meno unidirezionale. È possibile selezionare gli account e i gruppi con cui condividere il proprio numero di telefono. Cambio anche per i bot e per i canali pubblici.

Ecco le novità in sintesi:

Canali pubblici : ora possono essere consultati anche da computer, senza necessità di avere un account Telegram.

: ora possono essere consultati anche da computer, senza necessità di avere un account Telegram. Canali e gruppi sono più integrati : ora è possibile legare una chat di gruppo ad un canale, in questo modo la conversazione non è più unidirezionale, ma gli iscritti al canale possono commentare i post in uno spazio apposito. Utilissimo per aziende e influencer.

: ora è possibile legare una chat di gruppo ad un canale, in questo modo la conversazione non è più unidirezionale, ma gli iscritti al canale possono commentare i post in uno spazio apposito. Utilissimo per aziende e influencer. Privacy: arriva " Chi può vedere il mio numero ", una nuova impostazione che, finalmente, consente di selezionare i gruppi e gli account che hanno accesso al nostro numero di telefono, e quelli che, al contrario, possono vedere solo il nome utente.

", una nuova impostazione che, finalmente, consente di selezionare i gruppi e gli account che hanno accesso al nostro numero di telefono, e quelli che, al contrario, possono vedere solo il nome utente. Bot: maggiore integrazione con i siti web, ad esempio permettono di accedere a determinati servizi online direttamente dal proprio account Telegram, semplicemente con un tap dall'app.

Solo il mese scorso anche Telegram X aveva ricevuto un update importante, tant'è che si parlava di "riscrittura dell'app" da zero, per renderla ancora più fluida e snella.