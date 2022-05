Ancora novità da Whatsapp: le informazioni sui gruppi saranno sempre più complete

Nuova giornata, e nuove informazioni dal fronte Whatsapp. Secondo quanto spiegato dai colleghi di WABetaInfo, infatti, gli ingegneri che lavorano all’applicazione di messaggistica istantanea presto potrebbero includere un’altra novità nei gruppi.

Come si può vedere nello screenshot in calce, proveniente direttamente dalla beta Android di Whatsapp, l’applicazione presto implementerà una nuova opzione presente in fondo alla lista dei partecipanti ad un gruppo, che consentirà di accedere all’elenco di coloro che in precedenza hanno partecipato alla conversazione. In questo modo, sarà più facile tenere traccia di coloro che hanno lasciato il gruppo, ma analogamente a quanto dovrebbe avvenire per il nuovo sistema di uscita silenziosa dei gruppi Whatsapp, anche queste informazioni saranno a disposizione solo degli amministratori.

WaBetaInfo osserva anche che dal momento che si tratta di una feature ancora in fase di sviluppo, non è da escludere che la situazione possa cambiare prima del lancio, su cui non sono emerse molte informazioni in merito e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagl.

Nella giornata di ieri, intanto, sono emerse anche alcune nuove informazioni sulle novità che ha in serbo Whatsapp Premium per le aziende: a quanto pare l’obiettivo è facilitare i contatti con i clienti per facilitare l’assistenza ed il customer care.