Now, dal 1 Luglio 2022 in vigore il nuovo listino: arriva un altro canale

Come ampiamente noto, dal 1 Luglio 2022 è cambiata l’offerta di Now. Il servizio OTT di Sky già qualche settimana fa aveva annunciato l’imminente arrivo di una serie di modifiche al listino e catalogo, che da ieri sono operativi.

Nello specifico, da ieri nel Pass Entertainment è incluso anche il pacchetto Kids per i bambini, che a differenza di quanto avveniva in precedenza non richiederà il pagamento di alcun extra. Non subiscono variazioni invece i Pass Cinema e Sport, che continueranno a trasmettere gli stessi contenuti.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, il bundle comprensivo di Pass Cinema ed Entertainment ha un prezzo di 14,99 Euro, lo stesso del Pass Sport . E’ disponibile anche un’offerta di lancio, attivabile fino al 4 Luglio 2022, che consente di attivare il Pass Sport a 9,99 Euro al mese e quello con Cinema ed Intrattenimento a 3 Euro al mese.

Contestualmente all’arrivo di queste novità, Now ha anche lanciato un nuovo canale: Crime+Investigation che come suggerisce il nome è dedicato interamente al crimine ed i sottogeneri.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sul sito web ufficiale di Now, con i relativi termini e condizioni della promozione che consigliamo come sempre di leggere attentamente per ogni abbonamento in via di sottoscrizione.