NOW, dal 1 Luglio cambia l'offerta: le novità per gli abbonamenti e Pass

Dal 1 Luglio cambia l’offerta di NOW. A partire dal prossimo mese, infatti, il servizio OTT di Sky apporterà delle importanti modifiche ad alcuni Pass, che diventeranno più ricchi.

Nella fattispecie, è stato comunicato che dal 1 Luglio nel Pass Entertainment sarà incluso anche il pacchetto Kids per i bambini, il quale quindi non richiederà alcun pagamento extra.

Sostanzialmente, quindi, nel Pass Entertainment saranno presenti tutte le serie tv di Sky, ma anche gli show, le produzioni Sky Original con i relativi documentari ed appunto i contenuti che attualmente sono integrati nel Pass Kids, che comprendono un’offerta molto varia di contenuti e canali per bambini e ragazzi.

Nessuna variazione per i Pass Cinema e Pass Sport, i quali garantiranno rispettivamente la visione di film e della programmazione sportiva comprensiva di MotoGP, Tennis, NBA, Champions League, Europa league, Conference League e tanto altro.

Coloro che sono già clienti NOW potranno continuare ad accedere all’offerta senza costi aggiuntivi. Discorso diverso per chi è nuovo cliente o per chi volesse aggiungere un Pass al proprio profilo, in tal caso vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale di Now per tutti i dettagli.

Proprio qualche giorno fa, Sky ha annunciato una nuova tranche di diritti tv sportivi acquistati per i propri abbonati.