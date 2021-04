Now arriva oggi su Apple TV, con la risoluzione a 1080p

A poche settimane dal cambio di nome per NOW, la piattaforma di streaming di Sky è finalmente disponibile da oggi su Apple TV di quarta generazione (Apple TV HD ed Apple TV 4K). Gli utenti potranno effettuare il download direttamente dall'App Store del set top box del colosso di Cupertino.

C'è però anche una novità di natura tecnica, perchè da oggi tutta l'offerta live ed on demand di Now è visibile su big screen in qualità HD a 1080p, mentre per coloro che accederanno a Pass Cinema, Entertainment e Kids da un dispositivo mobile la qualità è sempre HD, ma a 720p, come previsto per il Pass Sport.

Gli abbonati quindi non dovranno fare altro che scaricare l'applicazione, inserire le credenziali ed iniziare la visione tramite l'interfaccia grafica facile ed intuitiva che filtra i contenuti anche per categoria. In questo modo, spiega NOW, è più facile navigare tra Serie TV, Show, Cinema, Sport e raggiungere i contenuti desiderati che vengono anche messi in mostra in una vetrina.

Per i nuovi iscritti è valida la possibilità di sottoscrivere i Pass Cinema ed Entertainment a 3 Euro per il primo mese anzichè 14,99 Euro.

L’App NOW è disponibile anche su Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, sui dispositivi Fire TV di Amazon, Google Chromecast, NOW Smart Stick, Vodafone TV, TIM VISION e Apple TV.