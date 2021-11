Anche NOW è in clima Black Friday: occasione imperdibile fino al 5 Dicembre 2021

Si avvicina il Black Friday 2021, ed anche Now entra nel clima natalizio che contraddistingue questo periodo. Grazie all'offerta del Black Friday, fino al 5 Dicembre 2021 Now Smart Stick propone tre mesi di Cinema o Entertainment o i primi due mesi di sport a 14,99 Euro al posto di 29,99 Euro.

Nel Pass Cinema gli utenti possono trovare tanti film tra gli oltre 1000 disponibili, tra cui troviamo Dune, Come Un Gatto In Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto e Fast and Furious 9.

Nel Pass Entertainment invece sono disponibili gli show più attesi, come X-Factor 2021, Masterchef Italia, Alessandro Borghese - 4 Ristoranti e le produzioni Sky Original come la stagione finale di Gomorra.

Nel Pass Sport invece trovano spazio gli eventi della stagione sportiva in c orso, tra cui la Champions League con 121 partite su 137, la UEFA Europa League, la UEFA Europa Conference League, ma anche la Premier League, la Bundesliga e la Ligue1. A ciò si aggiunge lo spettacolo del basket con oltre 500 partite di NBA, ma anche la Turkish Airlines EuroLeague, la 7Days EuroCup, ed i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

L’offerta del Black Friday di NOW Smart Stick è disponibile fino al 05/12/21 sul sito di NOW e presso una selezione di negozi di elettronica (tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Trony e Mondadori fino al 05/12/21 e su Amazon dal 25 al 29/11/21) alle condizioni previste nei negozi.