Now.gg lancia il nuovo sistema di monetizzazione basato su cloud tramite NFT

now.gg, la società di cloud mobile, ha presentato oggi un modello di monetizzazione unico nel suo genere, basato sui pagamenti in cloud e tramite NFT, per i giochi mobile su cloud e sugli app store di Apple e Google. Insieme, aumenteranno in maniera significativa le entrate per gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili.

I pagamenti tramite ricariche cloud offrono agli sviluppatori di giochi il 95% del taglio dagli acquisti in-app, aumentando il loro margine attuale di 25 punti base sugli utenti attualmente paganti. La monetizzazione basata su NFT, tramite un marketplace NFT, carte regalo NFT e fan art di giochi NFT, crea opportunità di nuove entrate per gli sviluppatori anche da utenti attualmente non paganti.

"Le due maggiori tendenze che hanno un impatto sugli sviluppatori di giochi sono l'aumento dei costi di acquisizione dei clienti, innescato da IDFA, e il boom del volume degli scambi NFT", ha affermato Rosen Sharma, CEO, now.gg. “Ad esempio, il volume degli scambi NFT supera i 4 miliardi di dollari al mese, che annualizzato è circa la metà del mercato mobile globale. Questo tipo di trazione è strabiliante e mostra esattamente quanti soldi per gli sviluppatori rimangono sul tavolo. Gli sviluppatori meritano un nuovo modello. Il cloud mobile aumenta notevolmente i margini di guadagno per gli sviluppatori e presenta nuovi canali di monetizzazione basati sugli NFT. Riteniamo che questo sistema diventerà un'opportunità di monetizzazione molto più ampia rispetto agli attuali modelli in-app e app store. Questo tipo di margine per gli sviluppatori e la libertà degli utenti sono trasformativi: questo è il vero futuro del mobile gaming".



now.gg cloud payments è stato sviluppato in risposta all'ondata di popolarità internazionale dei giochi da dispositivi mobili, alle politiche degli app store a basso margine e all'esplosione del trading tramite NFT. Sebbene si preveda che il mercato gaming da mobile sarà di oltre 29 miliardi di dollari nel 2022, oggi solo il 5% degli utenti effettua acquisti in-app, il che lascia molto margine di guadagno per gli sviluppatori. I pagamenti cloud top-up aumentano significativamente il margine degli utenti paganti.

Una volta che gli sviluppatori integrano now.gg cloud payments, i gamer andranno sul sito web dello sviluppatore del gioco per effettuare un pagamento di ricarica, utilizzando denaro reale o criptovalute come BTC, TC, ETH, DOGE.

Il marketplace NFT si rivolge al 95% degli utenti attualmente non paganti, sbloccando un flusso di entrate completamente nuovo per gli sviluppatori. Il marketplace consente agli utenti di acquistare, scambiare e conservare oggetti da collezione digitali. Questa combinazione, che permette margini più elevati e nuove fonti di entrata, non sarebbe possibile con le politiche attuali degli app store e dà un’opportunità in più agli sviluppatori, offrendo un valore aggiunto anche ai gamer.

now.gg è stato fondato per supportare lo sviluppatore e offrire ai gamer un'esperienza di gioco mobile completamente nuova. Il cloud mobile di now.gg cambia drasticamente la portata, il potenziale e il modello di business per gli sviluppatori di mobile game, consentendo loro di sviluppare, condividere e monetizzare i loro giochi sul cloud, anziché nelle app.

now.gg è sulla buona strada per avere oltre un miliardo di minuti di game giocati sulla sua piattaforma entro l'anno e con l’innovazione dei pagamenti cloud, gli sviluppatori potranno aumentare significativamente le loro opportunità offrendo ai gamer modi nuovi e unici per acquistare e scambiare NFT.

"Il profilo del mobile gamer sta attraversando una trasformazione generazionale: chi gioca ai giochi da mobile, dove gioca e come gioca cambia costantemente", ha affermato Bai Xue, producer di Perfect World. “now.gg cloud payments non solo offre una nuova fonte di ricavi per gli sviluppatori, ma introduce anche una diversa modalità di coinvolgimento per gli utenti non paganti. Siamo orgogliosi di offrire un'esperienza unica e preziosa ai nostri clienti e con i pagamenti cloud di now.gg, tutti possono vincere".

Per tutti i dettagli sui pagamenti cloud di Now.gg, vi rimandiamo al sito web ufficiale.