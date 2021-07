Now lancia la promozione estiva: Smart Stick e Pass Sport ad prezzo scontato

Dopo aver tagliato il prezzo del Now Pack Sport, la piattaforma di streaming di Sky lancia una nuova promozione che consente di portare a casa la Smart Stick per i TV ed il Pass Sport a prezzo ridotto.

Nello specifico, abbinando il dongle al Pass Sport è possibile portare a casa due mesi a 29,99 Euro. Tale prezzo consente di accedere a tutta la programmazione sportiva dell'estate, tra cui figurano i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis con gli ATP Masters 1000 ed una selezione di ATP 250 e 500, il rugby ed il World Padel Tour 2021.

Chiaramente, viene anche data la possibilità di sottoscrivere il Pass Cinema ed Entertainment che vengono proposti insieme a 3 Euro per il primo mese salvo poi passare a 14,99 Euro per entrambi o 9,99 Euro per uno dei due. Il Pass Entertainment gode delle novità arrivate su Sky dal 1 Luglio 2021, quando sono arrivati i quattro nuovi canali Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature.

Now sottolinea come sia possibile disattivare l'abbonamento in qualsiasi momento, visto che non è previsto alcun vincolo. L'applicazione è disponibile su smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Apple TV, Chromecast, Vodafone TV e sulla linea Fire TV di Amazon.