Now, parte da oggi la nuova offerta commerciale. L'app sbarca su Google TV

In concomitanza con il lancio della nuova offerta commerciale di Now, l’applicazione del servizio di streaming targato Sky approda anche su Google TV. Le novità però abbracciano anche Apple TV.

Ma andiamo per ordine: da oggi, come dicevamo poco sopra, è disponibile la nuova offerta commerciale di Now che permette a chi sceglie Premium di vedere i propri contenuti preferiti su due dispositivi in contemporanea sia con il pass Cinema+ Entertainment che con il pass Sport, senza pubblicità e con l’audio immersivo Digital 5.1. Disponibile anche la nuova offerta con pubblicità, rivolta a coloro che intendono accedere ai contenuti a prezzo minore.

Per quanto riguarda l’estensione della disponibilità, l’app Now è ora disponibile anche sui TV con sistema operativo Android (OS 8.0 e versioni successive) e su Google Chromecast HD e 4K, da cui può essere scaricata direttamente tramite il Play Store.

Per coloro che utilizzano Now su Apple TV, arrivano degli importanti miglioramenti all’user experience con nuove funzionalità tra cui la ricerca vocale dei contenuti tramite Siri, un player video più veloce e l’autoplay. Migliora anche l’esperienza su PC, con un nuovo player visualizzabile direttamente dal browser che facilita la riproduzione dei contenuti in formato on demand oltre che in diretta.