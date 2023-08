Now si rinnova: il 28 Settembre arriva un nuovo abbonamento low cost

Now sta informando i propri utenti di alcune importanti novità che arriveranno il prossimo 28 Settembre 2023. La piattaforma di streaming on demand targata Sky, nella fattispecie, ha intenzione di introdurre un nuovo piano low cost supportato dalla pubblicità, ma sono in arrivo anche delle modifiche al Premium.

Nella fattispecie, il nuovo piano base avrà un costo di 8,99 Euro al mese per il Pass Cinema o Entertainment e 14,99 Euro per il Pass Sport. Gli utenti però dovranno fare i conti con la presenza di spot pubblicitari, non solo nei contenuti live ma anche in quelli on demand, mentre è garantita una sola visione su un solo dispositivo con audio stereo standard.

Il nuovo piano Premium ha un costo aggiuntivo di 5 Euro al mese e non vedrà ovviamente alcuna pubblicità. Garantita la visione su due dispositivi in contemporanea con audio immersivo Dolby Digital 5.1. Gli utenti avranno la possibilità di attivare o disattivare l’opzione Premium, indipendentemente dalla tipologia di Pass sottoscritto. I già clienti Now potranno godere dell’opzione Premium totalmente gratuitamente ed inmaniera automatica fin quando manterranno attivi i Pass correnti senza effettuare modifiche o disdette. In caso contrario, il rinnovo mensile del Premium avrà un costo di 5 Euro in più al mese.