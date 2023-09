Now si rinnova: nuovi prezzi e funzionalità dal 28 Settembre 2023

Dopo le comunicazioni di Now agli abbonati, Now ha comunicato oggi la nuova offerta commerciale, che proporrà nuovi prezzi, funzionalità ed opzioni di personalizzazione.

Da oggi Now, con tutto lo Sport e l’intrattenimento di Sky è disponibile ad un prezzo molto conveniente grazie alla nuova sottoscrizione che prevede la pubblicità sui contenuti on demand e la possibilità di accedere da un solo dispositivo.

Dal 28 Settembre 2023 arriva l’esperienza Premium senza pubblicità e che prevede la visione su due dispositivi in contemporanea sia per gli utenti Cinema+Entertainment che Sport, a cui si aggiunge l’audio Dolby Digital 5.1.

La nuova offerta con pubblicità include tutte le serie tv e gli show di Sky sia in diretta che on demand a 8,99 Euro, senza alcun vincolo di permanenza e come dicevamo poco sopra garantisce la visione di un dispositivo alla volta. La stessa offerta sarà sottoscrivibile a 6,99 Euro al mese con il piano annuale.

I nuovi clienti Now avranno anche la possibilità di scegliere una combinazione che include Serie TV e Cinema a 11,99 Euro al mese o 14,99 Euro al mese aggiungendo tutti i vantaggi offerti dal Premium. Per gli appassionati di sport invece il prezzo è di 14,99 Euro al mese. Per due visioni contemporanee ed audio Dolby Digital 5.1 il Pass Sport Premium ha un costo di 19,99 Euro al mese.

Coloro che sono già clienti Now non subiranno variazioni sul prezzo mensile e gli abbonati al Pass Cinema + Entertainment, anche in bundle con il Pass Sport, potranno beneficiare senza costi aggiuntivi del Premum. Chi ha attivo solo il Pass Sport invece potrà scegliere di aderire al Premium dal 28 Settembre 2023.