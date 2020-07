NOW TV arriva sui TV Sony Bravia: ecco i modelli supportati

Importante novità dal fronte Now TV. Da oggi, 13 Luglio 2020, l'applicazione del servizio on demand di Sky è disponibile anche sulle smart tv Sony Bravia, basate sul sistema operativo Android O (Android 8.x) ed Android P (Android 9.x).

Complessivamente, sono 53 i modelli supportati, della gamma 2016-2020. L'applicazione però sarà presente anche su tutti gli ultimo modelli, mentre non sarà compatibile con quelli precedenti al 2016 e su una parte della gamma 2016.

Di seguito la lista completa:

2020 series : A8 / A9 / XH80 / XH81 / XH85 / XH90 / XH92 / XH95 / ZH8

: A8 / A9 / XH80 / XH81 / XH85 / XH90 / XH92 / XH95 / ZH8 2019 series: AG8 / AG9 / XG80 / XG83 / XG85 / XG90 / XG95 / ZG9

AG8 / AG9 / XG80 / XG83 / XG85 / XG90 / XG95 / ZG9 2018 series: AF8 / AF9 / XF75 / XF80 / XF83 / XF85 / XF90 / ZF9

AF8 / AF9 / XF75 / XF80 / XF83 / XF85 / XF90 / ZF9 2017 series: A1 / XE80 / XE85 / XE90 / XE93 / XE94

A1 / XE80 / XE85 / XE90 / XE93 / XE94 2016 series: SD80 / XD70 / XD75 / XD80 / XD83 / ZD9

L'applicazione Now TV verrà installata automaticamente sulla TV. Basta semplicemente entrare nel menù, spostarsi nel pannello "App", selezionare l'icona "Now TV" e premere sul tasto ok del telecomando.

Di recente NOW TV ha anche aggiornato il listino prezzi con un'ampia gamma di novità rivolte agli appassionati di Sport ed una rimodulazione dei pacchetti.