Now TV lancia l'offerta Wow: Cinema ed Intrattenimento a 3 Euro!

Now TV ha annunciato il lancio della nuova offerta comprensiva dei pacchetti Cinema ed Intrattenimento. E' stata battezzata "Offerta Wow" in quanto è caratterizzata da un prezzo davvero molto conveniente se raffrontato a quello classico.

Fino al 30 Settembre, attraverso la pagina promozionale dedicata, sarà possibile sottoscrivere il bundle comprensivo di Cinema ed Intrattenimento a 3 Euro al posto di 14,99 Euro. Il prezzo superscontato sarà valido solo per il primo mese, dopo di che si rinnoverà n automatico a 14,99 Euro.

La promozione, come leggiamo nelle condizioni, è riservata solo ai nuovi clienti e dà diritto all'attivazione dei pass Cinema ed Entertainment. Gli utenti ovviamente potranno liberamente disattivare il rinnovo automatico entro 24 ore dalla scadenza, semplicemente attraverso la paginaprofilo dedicata.

Il pacchetto Wow garantisce la visione di film, serie tv e show targati Sky su due schermi in contemporanea. Per quanto riguarda i contenuti, sono presenti oltre 1000 film tra cui Pinocchio, Spider-Man: Far From Home, C'era una volta a...Hollywood e Parasite, a cui si aggiungono le serie tv come Il Trono di Spade e le produzioni originali come Diavoli e Gomorra, oltre agli show più attesi della stagione come X-Factor e 4 Ristoranti di Alessandro Borghese.

Now TV supporta la visione su PC, smartphone, tablet e sui TV, oltre che su dongle come NOW TV Smart Stick, Chromecast, Vodafone TV, TIM Box e le console Xbox e PlayStation.