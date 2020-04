Now TV modifica il listino prezzi dal 27 Maggio: novità e nuovi pacchetti

Dopo la riduzione dei giorni di prova su Now TV, il servizio di streaming di Sky annuncia oggi un'altra modifica per gli utenti. Dal 27 Maggio 2020, i nuovi utenti potranno godere del rinnovato prezzi.

I Pass Cinema e Pass Entertainment costeranno singolarmente 9,99 Euro al mese, ma potranno essere combinati al prezzo di 14,99 Euro.

Il Pass Kids, che dà l'accesso a tutti i programmi più amati dai bambini in alta definizione e due visioni contemporanee, invece, costerà 3,99 Euro al mese.

Più elevato invece il costo di Pass Sport, che come suggerisce il nome garantisce la visione di tutti gli eventi sportivi di cui Sky detiene i diritti e del grande calcio sia italiano che internazionale, anche alla qualità del Super HD. Il prezzo richiesto è di 29,99 Euro al mese.

Come sottolineato nelle note a piè di pagina nella FAQ dedicata, la "visione in alta definizione non è disponibile su Smartphone, PC/Mac e tablet. L’elenco dei dispositivi abilitati alla visione in alta definizione è disponibile sul sito nowtv.it, di volta in volta aggiornato. Alcuni contenuti e/o canali potrebbero non essere disponibili in Alta Definizione".

Ovviamente agli abbonati sarà data la possibilità di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento attraverso le impostazioni presenti nella pagina personale.