NOW TV, offerta per il Black Friday: Smart Stick con 3 mesi di abbonamenti in sconto

Anche NOW TV ha annunciato la propria offerta per il Black Friday. La piattaforma di streaming controllata da Sky ha annunciato che da domani, 27 Novembre 2021 al 30 del mese sarà possibile accedere ad un'interessante promozione sulla NOW TV Smart Stick, che con tre mesi di abbonamento compresi può essere acquistata a prezzo ridotto.

Nello specifico, collegandosi al sito web di Now TV sarà possibile scegliere il bundle con tre mesi di Cinema o Entertainment a 19,99 Euro al posto di 29,99 Euro.

Nel Pass Cinema sono presenti oltre 1000 film in catalogo, tra cui Tolo Tolo, Humanji: The Next Level, C'Era una volta a... Hollywood e tanti altri, ma in arrivo ci sono anche titoli come Piccole Donne, Il Primo Natale, Cops - Una Banda di Poliziotti.

Nel Pass Entertainment invece sarà possibile accedere agli show più attesi, tra cui X-Factor e Masterchef Italia, oltre che alle serie tv più amate dal pubblico, come le produzioni Sky Original.

Sul dispositivo, per cui viene garantita la spedizione gratuita con consegna in cinque giorni lavorativi, è possibile anche installare le applicazioni di Netflix, YouTube, DAZN e Spotify.

La promozione sarà accessibile direttamente attraverso la pagina dedicata presente sul sito di NOW TV, a partire dalla mezzanotte di domani.