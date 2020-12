Now TV, offerte di Natale su Now TV Card e Now TV Smart Stick

In vista delle festività, Now TV ha annunciato le proprie proposte ed idee regalo per il Natale, tra cui quelle su NOW TV Smart Stick e le Now TV Card, che rappresentano senza dubbio un'ottima occasione per coloro che vogliono effettuare l'iscrizione al servizio di streaming di Sky.

NOW TV Smart Stick con tre mesi di Cinema o Entertainment oppure un mese di Sport può essere acquistata al prezzo di 29,99 Euro.

Il Pass Cinema include oltre 100 film tra cui Tolo Tolo, Jumanji: The Next Level, C’era una volta a… Hollywood, oltre che Piccole Donne, Il Primo Natale e Cops - Una banda di poliziotti. Nel Pass Entertainment invece troviamo Masterchef Italia, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese e le serie tv più amate di Sky, oltre che gli Sky Original.

Infine, con il Pass Sport sono incluse 7 partite su 10 di Serie A, la Uefa Champions League, la UEFA Europa League, la Premier League e Bundesliga, oltre che il tennis internazionale, lo spettacolo dell'NBA e molto altro ancora.

Per quanto riguarda la NOW TV Card, ovvero la carta prepagata di NOW TV che consente di vedere subito in streaming i propri contenuti preferiti, è possibile regalare 1 mese di Sport a 29,99 Euro ed 1 mese di Cinema o Entertainment a 9,99 Euro.

NOW TV Smart Stick e NOW TV Card sono disponibili presso i rivenditori Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert e Trony. NOW TV Smart Stick è anche acquistabile online su Amazon e sul sito di Now TV.