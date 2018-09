Now TV presto su Apple TV, Android TV e Panasonic. In arrivo il Download & Play

Now TV, in occasione del lancio della nuova campagna promozionale per il servizio di streaming, ha annunciato l'arrivo di tante novità per i molti abbonati al servizio, che vanno ad arricchire ulteriormente un pacchetto di contenuti già piuttosto ricco.

Now TV infatti si potrà presto vedere anche su Apple TV, Android TV e televisori Panasonic, che andranno ad allargare ulteriormente il cerchio dei dispositivi supportati, ma è altrettanto interessante notare come gli sviluppatori stiano lavorando anche per introdurre la funzione di Download & Play, che consentirà di scaricare un contenuto per poi visualizzarlo anche senza connessione ad internet.

Ad oggi Now TV offre la visualizzazione di una vasta gamma di contenuti, ovviamente variabili a seconda del pacchetto scelto.

Il Ticket Cinema a 9,99 Euro al mese offre sette nuovi film a settimana, l'accesso ad otto canali live di Sky Cinema ed oltre mille titoli on demand. Il Ticket Serie TV, allo stesso prezzo, consente di visualizzare le serie TV del momento con molti episodi trasmessi in contemporanea negli USA. Il Ticket Intrattenimento invece, sempre a 9,99 Euro al mese, propone in diretta gli show più amati, come X-Factor e Masterchef, ma anche documentari e programmi per bambini.

Il più interessante è però senza dubbio il Ticket Sport che dà l'accesso a 23 canali dedicati allo sport e consente di seguire sette partite di Serie A a settimana, tutta la Champions League, l'Europa League, la Premier League inglese, la Bundesliga, MotoGP, Formula 1 ed i principali tornei di Tennis, Golf e Rugby, anche in Super HD. Il Pass Sport 1 giorno ha un costo di 6,99 Euro, quello da sette giorni 14,99 Euro, mentre il ticket mensile costa 29,99 Euro.